La Serie B torna in campo con la 23giornata , dopo la sessione di mercato, con alcuni volti nuovi, come Radja, nuovo giocatore della, e Mauro Zarate , nuovo attaccante del Cosenza. Ma anche di Esposito, che torna in Italia per la gioia dei tifosi del Bari . La prima big che scende in campo è ...Scontro in zona play off tra Pisa, ottavo in classifica, e Sudtirol quarto mentre la, fresca dell'acquisto di, troverà di fronte a se il Bari. Il Como ospita la capolista Frosinone ...

Nainggolan alla Spal: "De Rossi Un po' ingrassato... E su Spalletti dico che..." Corriere dello Sport

SPAL, Nainggolan: "Ferrara è tranquilla: ero stufo, si è dato troppo peso a certe cose. De Rossi Mi ha convinto scherzando" GianlucaDiMarzio.com

Spal, Nainggolan: “De Rossi E’ un po’ ingrassato!” | VIDEO Pianeta Milan

Nainggolan riabbraccia De Rossi alla Spal: "Non sono mai stato uno spacca spogliatoio" Tuttosport

Spal, Nainggolan: “A De Rossi piace il gioco di Spalletti. Voglio aiutarlo sul campo” ForzaRoma.info

Radja Nainggolan, nuovo centrocampista della Spal, ha parlato ancora del Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni al Corriere dello Sport: ...L’ex centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, intervistato da Il Corriere dello Sport, chiude definitivamente la recente questione rossoblù NESSUN CONTATTO. “Con il Cagliari non c’è stato alcun c ...