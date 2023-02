Spal | De Rossi critica duramente i suoi dirigenti | ' Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato'

Qui non funziona una cosa e mi viene detto: 'L'ha chiesta Venturato (l'ex allenatore della, che Deha sostituito, ndr.)', piove o c'è la nebbia allora 'è colpa di Venturato'. Non funziona ...Daniele Denon ci sta. Nella conferenza stampa di presentazione del match tra la suae il Bari di domani, il tecnico ha attaccato pesantemente Fabio Lupo, direttore dell'area tecnica dei ferraresi, e ...

Spal, De Rossi in tackle: "Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato" La Gazzetta dello Sport

Spal, De Rossi: “Con Spalletti rapporto padre-figlio. Nainggolan il migliore in rosa” ForzaRoma.info

Spal, la carica di De Rossi: “Meno chiacchiere, facciamo parlare i fatti” ItaSportPress

La nuova Serie B dopo il mercato, SPAL: usato sicuro per De Rossi. Pepito torna TUTTO mercato WEB

Le parole dell'ex leggenda giallorossa: "Magari io e Radja andremo in A insieme. Ha un cuore grande così, non ha mai spaccato uno spogliatoio" ...Alla vigilia della sfida contro il Bari l'ex Roma, ora tecnico dei ferraresi, ha parlato anche di mercato smentendo il suo dirigente: le sue parole in conferenza stampa ...