Al percorso letterarioandate a sommarsi altre questioni social che hanno fatto alzare più di ...prima dichiarò di aver visto la sua vita venire "invasa e dominata da attivisti per i diritti...... prima di porle una domanda, specifica: "Scusami per la mia voce da" . E lei ribatte con il ... "I miei ascolti da ragazzinasempre in qualche modo un filo rosso che ritorna " ricorda " per ...

"Sono trans". E il figlio del boss violenta la ragazza appena conosciuta ilGiornale.it

Napoli, appartata col figlio del boss: "Sono trans". Lui la picchia e la lascia per terra Gazzetta del Sud

Napoli, figlio del boss scopre che la fidanzata è trans: botte in strada Corriere del Mezzogiorno

Finlandia, approvata una nuova legge sui diritti dei trans per il riconoscimento di genere - Luce Luce

Napoli, appartata col figlio del boss: "Sono trans". Lui la picchia e la lascia per terra Virgilio

Una giovane napoletana ha denunciato per violenza sessuale Massimiliano Esposito, figlio omonimo di un capoclan: l'avrebbe presa a pugni dopo avere scoperto che lei era una persona trans ...Secondo quanto ricostruito, il giovane morì nel corso di una lite con la trans, in una zona appartata della periferia di Perugia. Il corpo del ragazzo venne ritrovato il giorno dopo in un fosso. Per l ...