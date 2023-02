Sondaggio politico | FdI sempre in prima posizione | Pd recupera un punto

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nuovo, oggi, sulle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultima rilevazione dell’osservatoriodell’Istituto Ixè per febbraio 2023, FdI rimane stabile al 30,1%, il M5S conferma la secondaal 17,9% mentre il Pd – alle prese con il Congresso –unpiazzandosi terzo al 16,7%. Quarta, quindi, la Lega al 7,8%, seguita a breve distanza da Forza Italia (7,5%). Alle spalle degli azzurri, Azione-Italia Viva al 7%. 3,8% delle preferenze per Sinistra Italiana e Verdi, 2,8% per Più Europa, 2,7% a Per l’Italia con Paragone. Il ‘partito degli indecisi’ è al 43,2%. L'articolo proviene da Italia Sera.

