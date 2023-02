Sondaggi elettorali Ixè | si riprendono PD e Forza Italia | giù Lega e Terzo Polo

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il centrodestra, con il 45,9%, ha più consenso che a settembre Idi Ixé destano naturalmente piuttosto interesse perché, a differenza di quelli di altri istituti, che sono realizzati ogni settimana, o quasi, questi vengono pubblicati con un intervallo molto più ampio. Quello precedente all’attuale risale al mese di dicembre. Cosa è cambiato in più di un mese? Molto per alcuni partiti. Il PD, per esempio, vive una ripresa. Dopo essere crollato al 15,5% ora risulta essere risalito al 16,7%, che però, ricordiamolo, è pur sempre un 2,4% in meno rispetto al risultato del 25 settembre. Simile l’andamento per un’altra formazione tradizionale,, che sale dal 6,9% al 7,5%, ma non torna alla percentuale delle politiche. Parallelamente vi sono brutte notizie per la ...