Sondaggi | altra mazzata per la sinistra | quanto pesa il caso Donzelli-Cospito

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il declino inevitabile e irrefrenabile di Fratelli d'Italia di cui da settimane parla la? Semplicemente non esiste. L'ultimoo politico realizzato dall'istituto Ixè diffuso oggi venerdì 3 febbraio quantifica in appena due decimali la perdita di consenso del partito di Giorgia Meloni da due mesi a questa parte, con la coalizione di centrodestra che raccoglie il 45,9 per cento delle intenzioni di voto a fronte del 23,3 del centro. La rilevazione è basata su interviste realizzate ieri giovedì 2 febbraio, nel pieno delle polemiche sule sulle parole del deputato di FdI Giovannialla Camera. Insomma, più che un calo una cristallizzazione dei consensi. Anche perché FdI veleggia ancora sopra il trenta per cento. Il partito della ...

Da una parte, i: l'ultima Supermedia YouTrend registra un uovo calo di FdI. Lievissimo, ... L'motivazione, per cui non possiamo biasimarla del volgere gli occhi al cielo, è forse una ...Sondaggio Swg 30 gennaio - seconda parte Fonte Tg La7 Per quanto riguarda invece un'asticella,... dove per inon sarebbe distante dal 3%. Passo indietro invece per quanto riguarda Per l'...

Il declino inevitabile e irrefrenabile di Fratelli d'Italia di cui da settimane parla la sinistra Semplicemente non esiste. L'ultimo ...