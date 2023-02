... "La cura del tempo" partiamo da queste parole, le più intense della più bella canzone del: "... Una strada forse più introspettiva, un po' più malinconica del, forse meno diretta ma ...... il primo in ben sei anni e l'attesa è quella che diaccompagna la rinascita di una stella: "... Con "Queen of me", il suo primoin trent'anni a non uscire per la sua storica etichetta ...

Solito disco rotto della Meloni su migranti e difesa dei confini LA NOTIZIA

Superstrada/2, il commento: BASTA col solito disco rotto dei No ... Ticino Notizie

MITHRIDATUM – Harrowing metalitalia.com

Junior Cally torna con Deviazioni: Ho buttato un disco già pronto ... Music Fanpage

Belle and Sebastian, “Late Developers”. Disco della settimana. Controradio

Il premier Giorgia Meloni, in visita a Stoccolma e Berlino, è tornata a parlare di migranti e difesa dei confini.Si chiama “Calima” il nuovo disco del compositore e trombettista torinese ideato nella vulcanica isola di Lanzarote ...