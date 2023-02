Snowboardcross | Michela Moioli | “L’obiettivo era qualificarsi In gara posso fare meglio”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non è andato come tutti si aspettavano il ritorno sulla tavola di. L’azzurra, campionessa olimpica a PyeongChang 2018, è tornata in quel di Cortina d’Ampezzo a gareggiare nella Coppa del Mondo di, dove oggi si sono disputate le qualificazioni. Una sedicesima piazza e tanti tanti brividi per il fenomeno lombardo: per pochi decimi l’azzurra è riuscita ad accedere alle fasi finale che si disputeranno domani. Le sue parole alla FISI: “era rientrare ealla, e al pelo ce l’ho fatta. Diciamo che la qualificazione poteva andar, visto che in training giravo un po’ più forte”., Coppa del Mondo Cortina 2023: Lorenzo Sommariva al comando dopo le qualifiche....