Snowboardcross | Michela Moioli finalmente al debutto stagionale a Cortina d’Ampezzo | test prima dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non è un periodo super per. Lo scorso anno l’azzurra, nonostante la medaglia nella gara a coppie con Omar Visintin, non ha convinto alle Olimpiadi di Pechino e non è riuscita a confermarsi neanche in Coppa del Mondo, chiudendo seconda alle spalle di Charlotte Bankes. La nuova stagione è iniziata ancora peggio. La stella delloazzurro non è riuscita a prender parte alle prime tre tappe del massimo circuito internazionale (a dicembre tra Les Deux Alpes e Cervinia), dovendo rinunciare a causa di problemi reiterati alla schiena. È rimasta a riposo per poter puntare tutto sulla nuova annata. Ora sembra essersi rimessa in forma ed è pronta a tornare: ilarriverà in casa, sulla pista disabato sera, pendio ...