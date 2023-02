Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2023 | Lorenzo Sommariva al comando dopo le qualifiche Michela Moioli sedicesima

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Buone notizie dagli uomini, meno dalle donne: questo il riassunto della prima giornata delladeldiin quel did’Ampezzo in chiave italiana. Sono andate in scena lee al maschile c’è il Bel Paese che domina: alinfatti troviamodavanti al francese Aidan Chollet e all’altro azzurro Omar Visintin. Qualificati per la gara di domani anche Filippo Ferrari, undicesimo, e Michele Godino, ventiseiesimo, mentre non hanno superato il taglio Niccolò Colturi, Luca Abbati, Devin Catsello e Matteo Menconi. Al femminile davanti c’è la campionessa delbritannica Charlotte Bankes di un pelo meglio della francese Chloe Trespeuch. Migliore delle azzurre una convincente ...

Dopo la lunga sosta, con l'ultima tappa didel mondo disputatasi a Livigno lo scorso 17 dicembre, sono nove uomini e cinque donne gli azzurri iscritti alla gara didel massimo circuito che farà tappa sulle piste casalinghe ...Per laEuropa di, invece, sono nove i convocati: Luca Abbati , Devin Castello , Matteo Rezzoli , Federico Podda , Niccolò Colturi , Jamie Lee Castello , Filippo Ferrari , Marika ...

Buone notizie dagli uomini, meno dalle donne: questo il riassunto della prima giornata della Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Cortina d'Ampezzo in chiave italiana. Sono andate in scena le ...