Slittino | nella Nations Cup di Altenberg buone prestazioni per Oberhofer | Zoeggeler e Falkensteiner Huber

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il fine settimana della tappa di(Germania) valevole come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di2023 si è aperto, come tradizione, con l’antipasto dellaCup. Come sempre, tutti qualificati alle gare del weekend i partecipanti.prova di singolo femminile il miglior tempo lo ha realizzato l’austriaca Madeleine Egle in 53.536 con ben 228 millesimi sulla statunitense Summer Britcher e 644 sull’austriaca Hannah Prock. Quarta la nostra Mariona 713, sesta Ninaa 827, quindi 11a Verena Hofer a 1.100. Nel singolo maschile svetta il padrone di casa Sebastian Bley con il tempo di 55.174, davanti allo statunitense Jonathan Eric Gustafson a 202 millesimi, quindi terzo il tedesco Moritz Elias Bollmann a 207. Settimo il nostro Lukas Gufler a ...