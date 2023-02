Sirigu | «Lascio Napoli con dispiacere | mi sono trovato bene»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Fiorentina ha presentato oggi in conferenza stampa i due acquisti:e Brekalo. L’ex portiere delha iniziato parlando dell’opportunità che gli è stata concessa di giocare subito titolare in Coppa Italia: «Non mi aspettavo di giocare, non è obbligatorio che l’altro portiere giochi in coppa. Vacosì,arrivato da poco e bisogna rispettare le dinamiche. L’importante è stato passare il turno e col miglior undici possibile, nessun problema». Sulla possibilità del trasferimento alla Fiorentina: «È spuntata questa possibilità, ci abbiamo riflettuto ed è sembrata la miglior cosa per il momento.con, mi, ma significa anche quale valore abbia la ...