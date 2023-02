Sirigu | “Fiorentina buona occasione | lascio Napoli con dispiacere sono stato bene”

Salvatore, ex portiere del Napoli passato alla, ha parlato in conferenza stampa:sul passaggio allaTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...I dettagli Daniele Pradè, ds della, ha parlato del caso Amrabat in occasione della conferenza stampa di presentazione die Brekalo. PAROLE - "L'ultimo giorno di mercato succedono ...

Arrivano Brekalo, Sirigu e Sabiri (a giugno), se ne vanno gli esuberi: il riepilogo del mercato invernale 2023 della Fiorentina fiorentinanews.com

Sirigu da Napoli alla Fiorentina: "È spuntata questa possibilità ed è sembrata la miglior cosa" TUTTO mercato WEB

Fiorentina, Sirigu: "Credo nel valore del team viola, è stato facile scegliere" LA NAZIONE

Fiorentina-Torino, si cambia tra i pali Possibile debutto per Sirigu Viola News

Un inseguimento durato un anno e mezzo e finalmente portato a termine, quello della Fiorentina per Josip Brekalo che oggi si è presentato in conferenza stampa al fianco di Salvatore ..."In molti mi chiedono perche' abbia lasciato il Napoli. Ma c'e' stata questa opportunita', ci ho pensato su, e ho deciso di accettare ...