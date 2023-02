Siamo sicuri che la gestione di Mbappé dopo il Mondiale sia stata adeguata? L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023)si è infortunato: ha una lesione muscolare che lo costringerà a tre settimane di stop. Salterà il Bayern in Champions, in tutto, il Psg dovrà fare a meno di lui almeno per 5 partite (Tolosa, Marsiglia, Monaco, Bayern, Lille). Di fronte ad un calendario folle, come quello che si trova davanti il Psg, l’assenza dipuò pesare molto.si chiede se l’attaccante francese sia stato gestito bene nel post. “Dal suo ritorno anticipato dalla Coppa del Mondo – 48 orela sconfitta in finale –ha giocato 476 minuti (compresa la partita amichevole in Arabia Saudita). Il club della capitale, su richiesta del suo giocatore che voleva un rapido ritorno per sfogare la sua frustrazione, lo ha impiegato per due partite molto rapidamente (Strasburgo, Lens). Prima ...