Sfatato il tabù Apple con il Samsung Galaxy S23 Ultra e la sua batteria

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito delS23e della sua. Già, perché in questi giorni si è parlato tanto di confronti interni al produttore coreano, come abbiamo visto nella giornata di ieri a proposito di un confronto con ilS22, tralasciando altri discorsi. Vedere per credere quanto è emerso di recente a proposito dell’inevitabile sfida al mondoe al suo più fresco top di gamma, vale a dire il cosiddetto iPhone 14 Pro Max. Seriamente insidiatacon ilS23: concentriamoci sulla durataProvando a scendere in dettagli, le ...