Sethu | la biografia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) foto di Claudia CampoliSAVONA – Marco De Lauri, in arte, è nato a Savona nel 1997. Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Forte dell’unione con Jiz,trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese, il cui mood malinconico e crudo si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica. Nelle sue canzoni,racconta la sua generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale. Nella musica dirabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e ...