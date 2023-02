Seth Rogen | I film Marvel sono orientati ai ragazzini | non fanno per me

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L'attore, produttore di The Boys, ammette il debito della serie Prime video nei confronti delCinematic Universe, ma considera quei cinecomic prodotti per. Al coro di voci critiche contro le produzionisi aggiunge. L'attore brillante e produttore della serie Prime video The Boys ammette, in un'intervista con Total, di non amare ilCinematic Universe perché lo ritiene "orientato ai".ha una certa esperienza in fatto di fumetti essendo stato coinvolto nell'adattamento della serie Preacher prima e ora producendo le hit The Boys e Invincible. Peer l'attore la differenza principale tra questi prodotti e l'MCU è ...

Al coro di voci critiche contro le produzioni Marvel si aggiunge. L'attore brillante e produttore della serie Prime video The Boys ammette, in un'intervista con Total Film, di non amare il Marvel Cinematic Universe perché lo ritiene " orientato ai ...L'attore e produttoreè uno dei realizzatori di ben note serie TV fumettistiche come The Boys , Invincible e Preacher , ma, nonostante questo, non apprezza particolarmente le produzioni dei Marvel Studios . Il ...

Seth Rogen su i film Marvel sono "orientati verso" i bambini: "Non ... Cinefilos.it

Seth Rogen: "I film Marvel sono orientati ai ragazzini, non fanno per ... Movieplayer

Seth Rogen, produttore di The Boys, 'snobba' i film Marvel: sono per bambini Everyeye Cinema

Seth Rogen invita i fan su Airbnb, a soli 40 euro a notte Ciak Magazine

Superbad è stato l'ultimo buon film del liceo afferma Seth Rogen Asiatica Film Mediale

In una recente intervista, Seth Rogen ha dichiarato di non provare alcun interesse nel vedere i film del Marvel Cinematic Universe, poiché non rivolti al suo target; tuttavia, riconosce che "senza la ...Seth Rogen è immerso fino al collo nei prodotti di genere cinecomic in quanto nel corso della sua carriera ha lavorato come produttore e spesso sceneggiatore a serie come The Preacher e ovviamente The ...