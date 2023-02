Sessantenne trovato morto in auto nel parcheggio dell' autogrill - Cronaca - lanazione it

E' accaduto a Castagnolo, sull'Autostrada A12. L'uomo era residente a Cecina. Sul posto i sanitari del 118 e la ...Per gli inquirenti della Dda non regge la tesi del non sapere chi era quelmalato di ... Cosa abbianoi carabinieri nelle abitazioni è coperto dal più stretto riserbo. Di sicuro gli ...

Pisa, trovato morto in auto nel parcheggio dell'autogrill LA NAZIONE

Tenta di uccidere la madre che malmenava continuamente ... ConfineLive

Travolto da una valanga mentre cerca di salvare i suoi cani: Timun e ... Fanpage.it

Muore in casa davanti all'amico il giorno prima del compleanno Today.it

Valanga Valle Spluga, morto escursionista 60enne Tag24

Due antiche anfore di cui una integra e una solo parzialmente danneggiata, probabilmente portate sulla spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi, sono state trovate da un sessantenne luogotenente in ...Due antiche anfore riportate a riva da una mareggiata. Le ha trovate ieri in spiaggia a Sant'Antioco un sessantenne, luogotenente in congedo dei carabinieri, residente a Monza ma attualmente in Sardeg ...