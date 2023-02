Serie B 2022 2023 | il Modena batte il Cagliari | sardi furiosi con l’arbitro

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Prima sconfitta per Claudio Ranieri dal suo arrivo sulla panchina del, ma ischiumano rabbia e sonoconper un’esplulsione inventata ai danni di Rog. Che arriva però poco prima dell’intervallo, quando i rossoblu erano già sotto 1-0 contro unquadrato e compatto, che non ruba nulla e la squadra di Tesser dimostra ancora una volta di non essere una delle papabili a giocarsi la salvezza fino all’ultimo, ma che per il rendimento, soprattutto casalingo, può fare anche un pensierino alle prime otto posizioni che regalano i playoff. Al Braglia finisce 2-0 per effetto dei gol di Diaw su rigore e Bonfanti nel finale, canarini all’ottavo posto almeno per un anotte, ospiti che invece domani rischiano di ritrovarsi fuori dalla zona playoff. Nel primo tempo lo stallo viene ...