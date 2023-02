Serie A | Le semifinali di Coppa Italia sono già note | Inter – Juventus e Fiorentina – Cremonese

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 2023-02-03 11:11:39A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: YLedi2022/23saranno le qualificate (doppia tappa) che deciderà quali due squadre si incontreranno nella finale di maggio. Dopo un quarto di finale a sorpresa (Roma eliminata per mano della), aspetteremo aprile per conoscere le finaliste del torneo di. Su questo percorso, sempre complicato per squadre modeste a causa del formato del torneo,suona il campanello ed elimina la Roma di Mourinho: 1-2 all’Olimpico. Le altre sorprese ...

... galvanizzata dalla qualificazione alledi Coppa Italia, la ghiotta opportunità di vincere per la prima volta in questaA. Sarà la terza panchina grigiorossa nel torneo per Davide ...Le racconigesi si sono spinte a gennaio fino alledi Coppa Piemonte, uscendo sconfitte ...D FEMMINILE " GIORNATA 12 LPM Bam Mondovì - Banca d'Alba L'Alba Volley Val Sangone Volley - ...

Cremonese in semifinale di Coppa Italia da ultima in serie A: Ballardini e la svolta Corriere della Sera

La Cremonese elimina pure la Roma e vola in semifinale di Coppa ... Fanpage.it

Roma-Cremonese 1-2, gol e highlights: decidono Dessers e un autogol di Celik Sky Sport

La storia si ripete Cremonese in semifinale di Coppa Italia ... CalcioNapoli24

Coppa Italia 2023: come cambia il regolamento e incroci fase finale Trend-online.com

Inter-Milan è una delle sfide che la Serie A esporta in tutto il mondo. Dalla Cina agli Stati Uniti, saranno centinaia di milioni i telespettatori e tra questi, dalla California, ci sarà anche uno che ...La testa di serie n. 1 avanza in tabellone e conquista la semifinale del torneo Wta di Hua Hin. Gara dominata dalla canadese che batte Marta Kostyuk 6-0, 7-6 (3) in un’ora e 29’. Gara che Andreescu av ...