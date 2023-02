Serie A 2022 2023 | Spalletti è l’allenatore del mese di gennaio

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lucianoè il Coach Of The Month di. Il premio verrà consegnato aldel Napoli nel pre-partita del match contro la Cremonese, in programma sabato 12 febbraio alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. “Per la seconda volta Lucianoviene premiato come miglior allenatore del– ha dichiarato l’Amministratore Delegato di LegaA Luigi De Siervo -. Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica, il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a12 punti sui 15 disponibili, con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma. Se il Napoli è un gruppo compatto e concentrato in ogni sua componente, ...