Sergio Solli | morto l' attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo | aveva 75 anni

(Di venerdì 3 febbraio 2023)napoletano di 75, è. Ad annunciare la scomparsa Bruno Garofalo , scenografo diDe. 'Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n'è andato un ...

, attore napoletano di 78 anni, è morto. Ad annunciare la scomparsa Bruno Garofalo , scenografo di Eduardo De Filippo. 'Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n'è andato un ..., attore napoletano di 75 anni, è morto . Ad annunciare la scomparsa Bruno Garofalo , scenografo di Eduardo De Filippo . 'Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n'è andato un ...

Napoli, morto Sergio Solli, attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo: aveva 75 anni ilmattino.it

È morto Sergio Solli, storico attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo Fanpage.it

Morto l'attore Sergio Solli, la celebre scena sul tempo in “32 dicembre” video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Sergio Solli, morto l'attore: fu lo spazzino di “Così parlò Bellavista”. Aveva 75 anni ilmessaggero.it

Morto a Napoli l’attore Sergio Solli. Recitò per Eduardo e De Crescenzo Corriere del Mezzogiorno

Un profondo dolore si è abbattuto sul mondo del teatro e del cinema con la scomparsa di Sergio Solli, vera icona del teatro napoletano, all’età di 75 anni. Bruno Garofalo, storico regista, scenografo ...La scomparsa dell’attore Sergio Solli colpisce il mondo del cinema e, in particolar modo, lo spettacolo napoletano. Uno degli ultimi attori ancora in vita e appartenenti alla generazione della ...