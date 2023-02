Selvaggia Lucarelli contro le mamme influencer | «Usano i figli per guadagnare follower vergognose»

"Lui gay Asta per il coming - out in tv":, veleno sul vipPersino, giudice nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, ha ammesso di essere stufa delle battute volgari e sessuali dell'iconica cantante. Insomma, come si dice 'il gioco ...

Selvaggia Lucarelli, l'avventura è finita: se ne va (con polemica) Libero Magazine

"Chissà che voto darà a Zelensky", "Cogli**azzo!": lo scontro tra Cappellini e Selvaggia Lucarelli La7

Selvaggia Lucarelli torna da Travaglio. Insulti e tensioni. Addio a Il Domani Affaritaliani.it

Selvaggia Lucarelli ironizza sulla copertina sanremese di “Chi”: “Il bar di Guerre Stella... Perizona

Chiara Ferragni e la moda a Sanremo, Selvaggia Lucarelli ironizza: «Dà delle stracciarole alle altre» ilmattino.it

Com'era prevedibile il compenso di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 ha sollevato più di una polemica. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato frecciatine alla co-conduttrice di Amadeus: "Ovviamente, ...' DI LETTURA Pioggia di critiche per la copertina che il settimanale “Chi” ha dedicato alla 73esima edizione del “Festival di Sanremo”. A campeggiare sulla cover del magazine diretto da Alfonso ...