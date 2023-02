Selena Gomez senza trucco su Instagram è pioggia di like e commenti positivi

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è tra i profili più seguiti al mondo su: la cantante conta 375 milioni di follower.ha postato sul proprio profilouna serie di selfie in cui si mostrae al naturale. La didascalia che la cantante ha scelto per le fotografie è semplicemente: «Me». I numerosissimi

Con oltre 375 milioni di follower,, 30 anni, è una delle star più seguite su Instagram , oltre che una delle celebrità più attente a diffondere messaggi per invitare gli utenti ad accettarsi così come sono e a godersi la ...... i significati dei look Saint Laurent nel video I prodotti Dolce Glow fanno parte da tempo dei beautycase di star come Jennifer Lopez ,, Kim Kardashian e Kylie Jenner e la stessa Miley ...

Selena Gomez, spettinata, senza trucco e... con un brufolo: "Questa sono io" TGCOM

Selena Gomez si mostra (davvero) senza trucco, bellissima nelle sue imperfezioni Vogue Italia

Selena Gomez si mostra al naturale: “Questa sono io” la Repubblica

Selena Gomez bellissima senza trucco, brufolo e capelli naturali Vanity Fair Italia

Selena Gomez senza filtri su Instagram: «Questa sono io» Io Donna

I fan di Selena Gomez hanno particolarmente gradito le foto senza trucco della cantante, che non perde occasione per inviarli ad accettarsi come sono.La pop star, veterana delle istanze body positive, pubblica uno scatto social in cui è (davvero) senza trucco, spettinata, e persino con un brufolo.