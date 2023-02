Sei Nazioni 2023 | la formazione dell’Italia per la sfida alla Francia | il XV titolare per cercare l’impresa

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’Italia affronterà lanella prima partita del Sei. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 5 febbraio (ore 16.00) per affrontare i transalpini, detentori del prestigioso trofeo. I ragazzi del CT Kieran Crowley, che in autunno sono riusciti a battere l’Australia, cercherannocontro i Galletti, in modo da sognare veramente in grande nella prestigiosa competizione europea. La nostra Nazionale di rugby incrocerà i transalpini per la 48ma volta, in palio ci sarà anche l’ambito Trofeo Garibaldi. Kieran Crowley ha annunciato lanella giornata odierna ed è emersa una novità per quanto riguarda il triangolorgato composto da Ange Capuozzo, Pierre Bruno e Tommaso Menoncello, che tornadopo il Tour Estivo 2022. La coppia ...