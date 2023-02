Sei Nazioni 2023 di rugby | Italia - Francia | formazioni e dove vedere la partita in tv - Sport - Altri Sport

Gli azzurri affrontano i campioni uscenti domenica 5 febbraio alle 16 all'Olimpico di Roma. Il ct Kieran Crowley: 'Siamo pronti, vogliamo mostrare le nostre ...Domenica 5 febbraio 2023 lo Stadio Olimpico torna ad ospitare il Guinness, con il turno inaugurale che mette in palio il "Trofeo Garibaldi" tra l'Italia e la Francia che si accinge ad ospitare in autunno, da favorita, la Rugby World Cup. Il villaggio sportivo ...

La federazione Italiana Rugby e Pam Panorama hanno siglato un accordo per tutto il 2023 per la fornitura delle carni per le squadre nazionali senior maschili e femminili ...L’Italia affronterà la Francia nella prima partita del Sei Nazioni 2023. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 5 febbraio (ore 16.00) per affrontare i transalpini, detentori del prestigioso trofeo ...