Scordato | il nuovo film di Rocco Papaleo con Giorgia in concorso al Bif&est 2023 e al cinema dal 13 aprile

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023), commedia diretta e interpretata dacone Simone Corbisiero, sarà presentata inal Bif&estper poi uscire aldal 13, ilscritto e diretto dae da lui interpretato insieme alla cantautricee a Simone Corbisiero, inaugurerà la sezione competitiva "ItaliaFest" della quattordicesima edizione del Bif&st, sabato 25 marzo al Teatro Piccinni di Bari. Prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky,sarà proiettato al festival in anteprima assoluta e ...