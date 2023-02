“Scoppia in lacrime e va via” Clamoroso a UeD | la protagonista top dice addio al programma

(Di venerdì 3 febbraio 2023)colpo di scena a Uomini e Donne. Latop ha deciso di diree ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. Questa l’incredibile anticipazione sul, dopo la registrazione della puntata avvenuta nella giornata di venerdì 3 febbraio. Ad annunciare tutti i dettagli su quanto successo in studio è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Sono state diverse le notizie che hanno davvero sconvolto il pubblico. Dunque, a Uomini e Donne una grandeha abdicato. Uninaspettato, che è giunto dopo aver appreso una notizia che l’aveva fatta imbestialire. Ma possiamo anche anticiparvi che ci sono stati pure altri due abbandoni di un cavaliere e di una dama. Dunque, un appuntamento più che ...

Aveva giurato, tra le, di essere di 'razza ariana' ai soldati nazisti che lo avevano catturato dopo l'avanzata in ... Qualche anno dopola guerra e Sally deve di nuovo mettersi in cammino ...Tra la dama e Tinal'ennesima polemica, dato che per Galgani è stata l'interferenza di Cipollari durante tutta la registrazione a portare Claudio F. a chiudere con lei. L'opinionista si ...

Rafa Nadal si infortuna, la moglie scoppia in lacrime: l’immagine commovente agli Australian Open Il Fatto Quotidiano

Nadal è fuori! Il dolore di Rafael, la moglie scoppia in lacrime in ... Eurosport IT

Rafa Nadal: "Sono distrutto". La moglie scoppia in lacrime Sportal

Australian Open, Djokovic scoppia in lacrime dopo la conquista del ... TennisItaliano.it

Australian Open, vince Djokovic e scoppia in lacrime: "La vittoria più ... Positano Notizie

In queste ore una delle protagoniste di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un doloroso sfogo sulla sua salute.La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con il corteggiamento di Claudio F. e Gemma Galgani, che giunge alla sua conclusione. Ma, c'è aria di maretta anche per Riccardo Guarnieri e Gloria Nic ...