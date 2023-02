Sci di fondo | Mondiali Junior Whistler 2023 | nelle 10 km tl due settimi posti per l’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A, in Canada, si sono disputate nella notte italiana le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera valide per idi sci dicoglie duecon Davide Ghio tra gli uomini e con Iris De Martin Pinter tra le donne. Nella gara femminile si impone la norvegese Milla Grosberghaugen Andreassen in 26’55?7, precedendo la connazionale Tuva Anine Brusveen-Jensen, seconda a 6?1, e la svizzera Marina Kaelin, terza a 15?3. Chiude settima Iris De Martin Pinter, con un ritardo di 1’07?5, poi Elisa Gallo è 12ma a 1’22?5, Nadine Laurent è 22ma a 2’08?5, infine Lucia Isonni è 43ma a 3’42?5. Nella gara maschile vittoria del finlandese Niko Anttola, primo in 23’35?4, che batte i norvegesi Lars Heggen, secondo a 6?0, e Thomas Linnebo ...