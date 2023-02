Sci di fondo | Federica Sanfilippo 25ma nella sprint tl di Coppa del Mondo a Dobbiaco

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lafemminile in tecnica libera disputata a, in Italia, valida per ladeldi sci di2022-2023, registra la doppietta della Svezia: vince Jonna Sundling, che batte la connazionale Maja Dahlqvist e la statunitense Jessie Diggins. L’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni del mattino,, èdopo l’eliminazione ai quarti. La finale viene dominata dalla Svezia, che piazza 4 atlete tra le prime 5: dominio di Jonna Sundling, che vince le qualificazioni e tutti i turni della fase finale fino al trionfo nell’ultimo atto in 2’49?76. Battute la connazionale Maja Dahlqvist, seconda a 0?65, e la statunitense Jessie Diggins, terza a 0?81. Restano giù dal podio le altre svedesi Emma Ribom, quarta a 1?12, ...

AGI - 'Non pratico più loalpino, le piste sono troppo affollate e così diventa difficile esprimere la mia sciata. Soffro di mal di schiena, meglio lodi, è più tranquillo e poi vivo un maggior senso di libertà. L'Italia Tanti bellissimi ricordi, le persone sono fantastiche e poi amo tutta la cucina italiana'. Ingemar Stenmark, leggenda ...Valle Grana - foto dal sito dell'Unione Montana Valle Grana, alpinismo, sleddog con gli amici a ... Possiamo sciare sulla pista di"Gravieres" e poi rifocillarci in uno dei rifugi e ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino in semifinale! Sanfilippo ed Hellweger eliminati nei quarti OA Sport

Sci di fondo: Federico Pellegrino 8° in qualificazione a Dobbiaco, Klaebo e Sundling guidano. Avanti anche Hellweger e Sanfilippo OA Sport

Alto Adige. Tra ciaspole, sci di fondo, alberghi igloo e miniere. Valle Aurina, neve e lentezza la Repubblica

Sci di fondo - Klæbo gareggerà a Dobbiaco, ma tornerà ogni giorno a Lavazè: "Per proseguire l'allenamento in quota" FondoItalia.it

Sci di Fondo - La Coppa Italia torna ancora a Schilpario; in programma anche i Campionati Italiani Aspiranti FondoItalia.it

La sprint femminile in tecnica libera disputata a Dobbiaco, in Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, registra la doppietta della Svezia: vince Jonna Sundling, che batte la c ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...