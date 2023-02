(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ultima chiamata prima dei Mondiali di scisulle nevi di Courchevel/Méribel (Francia) per la Coppa del Mondo. Sempre in territorio, ma a(Francia), è inlomaschile: prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30. Una prova tra i pali stretti che consentirà ai protagonisti dei rapid gates di testarsi anche in chiave iridata. Una gara nella quale si sentirà l’assenza del primattore dell’annata, ovvero il norvegese Lucas Braathen, operato di appendicite. Non è un caso che la sua partecipazione alla rassegna iridata sia con il punto di domanda, tenendo conto della sua defezione nella combinata. Vista l’assenza di Braathen, cercherà di prendersi la scena il connazionale Henrik Kristoffersen, secondo della classifica di specialità e desideroso di cancellare le ...

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dello slalom maschile di Chamonix , appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Gli azzurri cercano di entrare in top - 10, anche se sarà piuttosto complicato in una specialità che fin qui ci ha regalato poche gioie in questa stagione. Ecco di seguito la start list ...... a circa 2mila metri di quota, sono stati travolti dal distacco: uno ha perso glied è riuscito ... unità cinofila e tecnico di elisoccorso e personale del Soccorsodi Cortina e della Guardia ...

Sci alpino, Sofia Goggia è caduta in allenamento! Tra esami fantasma e la smentita della FISI OA Sport

Fenomeno Barbera: chi è il cuneese che a 20 anni ha vinto due ori iridati ai Mondiali Junior di sci alpino La Stampa

Sci alpino, startlist slalom Chamonix 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Sci alpino, Italia allergica ai Mondiali: solo 4 ori in 11 edizioni dal 2001 al 2021! OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: i convocati della Norvegia. Tante stelle al maschile, Mowinckel faro del team femminile OA Sport

Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionati Mondiali di sci alpino 2023. Sulle nevi francesi vivremo due settimane di grandi gare e spettacolo, con gli azzurri che cercheranno di essere protagoni ...Dal 6 al 19 febbraio le località di Meribel e Courchevel ospiteranno i Campionati Mondiali di sci alpino 2023, evento clou della stagione post-olimpica per il Circo Bianco. La Francia padrona di casa ...