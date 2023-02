Sci alpino | slalom maschile Chamonix 2023 in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Si torna in pista per l’ultima gara prima dei Mondiali. Ancora assente Giuliano Razzoli, alle prese con il mal di schiena, e tra gli azzurri presenti ci saranno Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Appuntamento sabato 4 febbraio con la prima manche in programma alle ore 9.30, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. IL CALENDARIO COMPLETO SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD e su Eurosport 1. SportFace.