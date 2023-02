Sci alpino | Mondiali 2023 | i convocati della Norvegia Tante stelle al maschile | Mowinckel faro del team femminile

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il conto alla rovescia è ormai gli sgoccioli e l’attesa sta per finire in vista dei Campionatidi sci, che si disputeranno in Francia tra Courchevel e Meribel da lunedì 6 a domenica 19 febbraio. La, uno dei Paesi favoriti principali per la vittoria nel medagliere complessivomanifestazione, ha diramato la lista deiper la rassegna iridata. Sono quindici gli atleti selezionati dalla nazionale scandinava, di cui 6 donne e 9 uomini. Ali riflettori sono puntati su Ragnild, donna da grandi appuntamenti (due volte medagliata olimpica a Pyeongchang 2018) capace di competere per le posizioni di vertice e per la zona podio in gigante, in combinata e nella velocità. Convocate anche Thea ...