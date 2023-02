Sci alpino | Lucas Braathen operato d’appendicite acuta e dimesso ieri | Mondiali a rischio

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ne hanno dato notizia la federazione norvegese prima, lo stesso campione in conferenza stampa poi:è statomartedì 31 gennaio di appendicitepresso l’ospedale di Zall Am See, in Austria, ed è statomattina. Il norvegese si era sentito male a Parigi, dove era in vacanza dopo lo slalom di Schladming, ed è stato portato in Austria per accertamenti, che hanno consigliato l’intervento.salterà lo slalom di domani in Coppa del Mondo a Chamonix: per quanto concerne i, potrebbe partecipare allo slalom, previsto domenica 19 febbraio, mentre è più difficile che possa essere in gara nel gigante in programma venerdì 17, infine appare impossibile vederlo prendere parte alla combinata ...