(Di venerdì 3 febbraio 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionatidi sci2023. Sulle nevi francesi vivremo due settimane di grandi gare e spettacolo, con gli azzurri che cercheranno di essere protagonisti assoluti. L’si presenta all’evento con 43 medaglie iridate conquistate nella propria storia, suddivise in 15 ori, 14 argenti e altrettanti bronzi, per un quinto posto complessivo nella classifica all-time. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i successi della nostra Nazione ai. Per trovare la prima medaglia d’orona ad un Campionato del Mondo occorre attendere fino al 5 febbraio 1974 a Sankt Moritz (23a edizione) con il leggendario Gustav Thoeni in trionfo nel gigante, con Piero Gros splendido terzo. Lo stesso Gustav Thoeni non si ferma e centra l’oro anche in ...

Ogni giorno, dal 6 al 20 febbraio, alle 8:10, Deborah Compagnoni si collegherà in diretta in 'Non Stop News' su RTL 102.5 per fare il punto sui mondiali diche si terranno a Courchevel/Méribel, in Francia. RTL 102.5 si affida alla campionessa che, grazie alla sua esperienza fatta di tante vittorie, molte delle quali proprio sulle piste

Sci alpino, Sofia Goggia è caduta in allenamento! Tra esami fantasma e la smentita della FISI OA Sport

Shiffrin e l'amore per l'Italia: 'Una meraviglia allenarsi qui. Ai Mondiali per divertirmi e sciare forte' NEVEITALIA.IT

Sci alpino, Italia allergica ai Mondiali: solo 4 ori in 11 edizioni dal 2001 al 2021! OA Sport

Sci alpino, Coppa del mondo a Chamonix: il programma e dove vedere lo slalom in diretta tv Today.it

Sci alpino, Mondiali 2023: i convocati della Francia. I padroni di casa selezionano 9 uomini e 11 donne OA Sport

