Sci alpino | Coppa Europa | Christina Ager domina il superG e centra la doppietta a Chatel | azzurre lontane

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La tappa dididi scifemminile si chiude come era cominciata, con l’austriacasul gradino più alto del podio. Dopo averto un primo ed un secondo posto nelle due discese sul pendio francese,fa suo anche il, chiudendo una tre giorni da sogno. Sul podio con lei la connazionale Michelle Niederwieser, seconda con un distacco di 37 centesimi e la svizzera Stephanie Jenal, terza 59 centesimi. Tanto Jenal, quanto la connazionale Delia Durrer, quarta a +0.59, sono arrivate con pettorali molto alti a rovinare parzialmente quella che era stata fin lì una gara tutta a tinte austriache. Alla fine per la versione “B” del Wunderteam sono sei le atlete in top10. Sottotono la prestazione ...