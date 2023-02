(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Sullasono convinto che sia unache possiamo superare in Europa solo assieme. È importante che ci adoperiamo per un sistema comune di asilo sulla base dei nostri valori della ...

"Sulla migrazione sono convinto che sia unache possiamo superare in Europa solo assieme. È importante che ci adoperiamo per un sistema ... Lo ha detto Olafa Berlino con la premier Giorgia ...'Sulla migrazione sono convinto che sia unache possiamo superare in Europa solo assieme. È ... con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà', ha detto invece. 'Chi non ha ...

Scholz, sfida migrazione va affrontata insieme in Ue La Prealpina

Meloni: cooperazione Roma- Berlino fondamentale per l’Ue Il Sole 24 ORE

Meloni a Berlino, incontro con Scholz: "Cooperazione Italia-Germania fondamentale per Ue" Sky Tg24

Scholz lancia in Cile e Argentina la sfida alla Cina sul litio Agenzia Nova

Dalla difesa al debito: tutti contro tutti a Berlino, Scholz nella bufera InsideOver

«Sulla migrazione sono convinto che sia una sfida che possiamo superare in Europa solo assieme ... con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà», ha detto invece Scholz. «Chi non ha ...«Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari. La nostra cooperazione ...