Schlein | su rete ignobili attacchi antisemiti per il mio naso

Perché non è un 'naso ebreo' che ho ereditato da mio padre, come scrivono i razzisti nella. È un naso tipicamente etrusco. Io proveniente da famiglia ricca ebraica Macché! Mio nonno si ...Elly, intervista da Tpi, ha parlato delle critiche e degli insulti che quotidianamente riceve sui ... come scrivono i razzisti nella. È un naso tipicamente etrusco. Io proveniente da ...

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il naso è senza dubbio una parte importante del mio corpo. E da quando mi sono candidata è diventato due cose insieme: prima un simbolo. E subito dopo un bersaglio". Lo ha d ..."Il naso è senza dubbio una parte importante del mio corpo. E da quando mi sono candidata è diventato due cose insieme: prima un simbolo. E subito dopo un bersaglio. Io finanziata da Soros Magari. La ...