Saudi Tour 2023 | Simone Consonni ruggisce nel deserto e vince davanti a Malucelli!

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha vinto la quinta e ultima tappa del, che si è snodata lungo 143 km privi di particolari difficoltà altimetriche in Arabiata. Il ciclista italiano si è imposto su traguardo di Maraya, sfrecciando nele dominando in maniera perentoria una splendida volata. L’alfiere della Cofidis, Campione Olimpico a Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre su pista, ha giganteggiato in uno sprint di eccellente livello, riuscendo a rimontare il quotato olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla, poi terzo) e contenendo il recupero dello scatenato Matteo Malucelli (Bingoal WB, secondo) per una stupenda quanto inattesa doppietta italiana. Giù dal podio due nomi eccellenti come il tedesco Pascal Ackermann (UAE Emirates, quarto) e l’olandese ...