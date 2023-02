Sassuolo | Dionisi | «Non dobbiamo ricadere negli stessi errori»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole di Alessandro, allenatore del, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. I dettagli Alessandroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida traed Atalanta. PAROLE – «Dopo la partita contro il Milan sicuramente dentro di noi è riaffiorata più consapevolezza che magari avevi perso un pochino. Sai che valori hai ma i risultati precedenti ci avevano fatto perdere qualche certezza. Nondimenticarcelo maprenderci anche quello che ci siamo meritati dopo il Milan, consapevolezza e umiltà. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione ma spesso dopo un risultato del genere siamo caduti e in questo momento sarebbe un grande errore,dopo una Prestazione e un Risultato, bisogna avere la ...

Le probabili formazioni: Sassuolo (4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi. Atalanta (3 - 4 - 3): Musso; Toloi,...

In conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Mercato chiuso Chi è andato via ha dato per questa maglia. Ne sono andati ..."