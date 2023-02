Le parole di Alessandro, allenatore del, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. I dettagli Alessandroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida traed Atalanta. PAROLE - "...Le probabili formazioni:(4 - 3 - 3) : Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté. All. :. Atalanta (3 - 4 - 3) : Musso; Toloi,...

Sassuolo-Atalanta: la conferenza di Dionisi Fantacalcio ®

Sassuolo, Dionisi: 'Il Milan ci ha lasciato consapevolezza. Mi aspetto di più da Bajrami. E su Maxime Lopez...' Calciomercato.com

LIVE TMW - Sassuolo, dalle 12 la conferenza stampa di Dionisi TUTTO mercato WEB

Sassuolo, Dionisi: «Non dobbiamo ricadere negli stessi errori» Calcio News 24

LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: "Atalanta squadra più in forma. Sarebbe un errore ricadere" TUTTO mercato WEB

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta.Firmerei per avere una carriera come quella di Gasperini” Dopo avere sbancato San Siro, il Sassuolo è atteso dalla classica prova del nove in occasione del match di domani sera contro l’Atalanta.