Sassuolo | Bajrami | «Non vedo l’ora di scendere in campo»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nedim, centrocampista del, si è presentato ai nuovi tifosi dopo il suo arrivo nell’ultimo giorno di mercato Nedim, centrocampista del, si è presentato ai nuovi tifosi dopo il suo arrivo nell’ultimo giorno di mercato. Le sue parole: «Sono molto contento di essere qui. Ho ritrovato il mio ex compagno l’ambiente mi piace molto. Quando ho saputo che c’era l’interesse delero molto contento, per me è una scelta giusta. Il mio obiettivo è aiutare la squadra e il prima possibile andare in. Un saluto a tutti i tifosi neroverdi e forza Sasol» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Infortunati. Consigli (distrazione al collaterale). Pinamonti (distrazione al flessore). Rogerio (problema alla spalla). Squalificati. . Diffidati. Berardi. Rogerio.. Tressoldi. ......(Napoli) POBEGA Tommaso (Milan) SAMBIA Salomon Junior Triomphe (Salernitana) PRIMA SANZIONE...Lorenzo (Sampdoria) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Salernitana) OBIANG AVOMO Pedro Mba () POSCH ...

Sassuolo, Bajrami ha firmato: "Sono molto contento" GianlucaDiMarzio.com

Bajrami: "Ho detto sì al Sassuolo perché è la scelta giusta per la mia carriera" TUTTO mercato WEB

BAJRAMI: "SASSUOLO SCELTA GIUSTA PER LA MIA CARRIERA" - Sportmediaset Sport Mediaset

EX OBIETTIVI, Bajrami: "Sassuolo scelta giusta per me" Firenze Viola

UFFICIALE - Piaceva al Napoli, Bajrami passa dall'Empoli al Sassuolo: il comunicato Tutto Napoli

Stagione in salita per il Sassuolo, che al momento si trova in piena lotta per ... e il centrocampista Nadim Bajrami dall’Empoli, mentre oltre ad Ayhan, hanno ceduto il talento classe 2000 Hamed ...Inoltre: “Quando ho saputo che c’era l’interesse del Sassuolo ero molto contento, per me e’ la scelta giusta. Il mio obiettivo e’ aiutare la squadra e il prima possibile andare in campo. Un saluto a ...