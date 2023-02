Sarri sul caso stipendi Juve | “Fatto un piacere alla società | pagherà e tornerà più forte”

continua a fallire gli appuntamenti con la Juve e l'eliminazione in Coppa Italia si riverberacampionato: poco il peso offensivo della Lazio , con Immobile convalescente e contro una ...Avanti gli uomini di, a 2,successo gialloblù - come nell'ultimo precedente al Bentegodi - dato a 3,75. Fissato invece a 3,40 il pari. Dopo l'impresa in Coppa Italia dell'Olimpico, la ...

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Angelo Gregucci per commentare, soprattutto dal punto di vista tattico, la partita tra la squadra di Sarri e ...E’ andata sull’onda della Juventus che ha portato la gara dove voleva ... Le gare vanno interpretate, la squadra di Sarri doveva cercare di far uscire la Juve cercando poi profondità. Alcuni giocatori ...