Sarri | “Manovra stipendi Juve? Fatto solo un piacere alla società”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Maurizioè tornato all’Allianz Stadium come avversario dei bianconeri. L’attuale allenatore della Lazio è stato l’ultimo a vincere il campionato con lantus, ed era un tesserato dellapiemontese nel periodo in cui il club trovò l’accordo per la cosiddetta ‘’, ora è sotto indagine “Io non ero nel CdA. Noi non abbiamoassolutamente niente se non fare unsuglinel momento in cui ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo – ha dettonella conferenza post partita -. La storia delle grandianche di questi momenti, lantus è una ...