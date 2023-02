Sarri | «La Juventus ci chiese di fare un piacere sugli stipendi e lo abbiamo fatto»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Juve ha eliminato la Lazio dalla Coppa Italia. Nel post partita, l’allenatore biancoceleste, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. «Deluso dal risultato, non certo dalla prestazione. Siamo un po’ mancati negli ultimi venti metri, questo sì, loro ci aspettavano molto bassi e ci sarebbe stato bisogno di qualche iniziativa che purtroppo non c’è stata.subito poco, pochissimo».ha parlato dell’infortunio di Immobile e delle ricadute sulla squadra: «Purtroppo l’infortunio di Immobile ci ha messi nella situazione che questi ragazzi hanno dovutotante partite dal 6 gennaio e chi sta giocando così spesso rischia chiaramente di perdere qualcosa indi brillantezza. Il rientro di Ciro dovrebbe facilitarci da questo punto di vista». Sulla panchina ...

