Sardegna | Meloni e Lai Pd | ' Solinas rivendica tardivamente protagonismo regione'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "È curioso che il Presidente, con qualche tardivo giro nei ministeri, rivendichi oggi ildella, quando si è fatto scavalcare dal Governo per tutte le decisioni che riguardano le politiche energetiche della. Ad oggi, neanche sappiamo se il Governo nazionale abbia in programma la costruzione di un nuovo gasdotto che colleghi Algeria,e Toscana. E' inaccettabile”. Lo hanno dichiarato i parlamentari sardi del Partito democratico Marcoe Silvio Lai. Il presidente dellaieri in un incontro con il ministro Pichetto Fratin ha chiesto sgravi sulle bollette. I parlamentari dem replicano: “giunge ultimo e a danno fatto da parte del Governo, che ...

"È curioso che il Presidente Solinas, con qualche tardivo giro nei ministeri, rivendichi oggi il protagonismo della Regione.: M.e Lai (PD). Quando si è fatto scavalcare dal Governo per tutte le decisioni che riguardano le politiche energetiche della: M.e Lai (PD) - https://www....e' necessario in quanto la realizzazione del gasdotto non e' in linea con le recenti prese di posizione del Governo in merito alle politiche energetiche che riguardano la. Il Senatore...

Galsi, Meloni (PD): "Governo chiarisca se il gasdotto passerà per la ... Cagliaripad.it

Gas, Meloni (Pd): governo chiarisca se gasdotto in Sardegna Agenzia askanews

Sardegna: M. Meloni e Lai (PD) Sardegna Reporter

Meloni "In Europa sulla difesa dei confini importanti passi avanti" Sardegna Reporter

Pd: Comandini, Meloni e Fantato in corsa per la segreteria Agenzia ANSA

Condividi questo articolo:Roma, 3 feb (Adnkronos) – “È curioso che il Presidente Solinas, con qualche tardivo giro nei ministeri, rivendichi oggi il protagonismo della Regione, quando si è fatto ...Sassari. Un incidente stradale è avvenuto oggi, 3 febbraio, sulla ss 291 in direzione Sassari. Un'auto, per cause da accertare, è uscita ...