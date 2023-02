Sapienza | manifesti contro gli “assassini” di Cospito coi volti di Mattarella | Nordio e Meloni Insorge il governo | inaccettabile

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ingiuriosi verso le istituzioni sul casosono apparsi davanti la facoltà di Lettere dell’Università Ladi Roma ieri occupata in segno di solidarietà all’anarchico in sciopero della fame. Iaccusano i presunti “” dimettendo foto e cognomi. Ecco chi sono: recita il testo. E appaiono sotto le foto di Sergio, di Carlo, di Marta Cartabia, di Giovanni Russo (capo del Dap), di Pietro Curzio (presidente Corte di Cassazione), di Anna Maria Loreto (procuratore presso il tribunale di Torino), di Giorgiae di Gianni Melillo, procuratore nazionale antimafia. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha definito “gravi” e “inaccettabili” i. ...

La galassia degli anarchici moltiplica le iniziative di protesta a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto con il regime del 41 bis nel carcere di Opera (Milano) e in sciopero della fame da ottobre. A M ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Il pluralismo di cui le nostre università, che ci vedono al loro fianco, sono garanti non è un lasciapassare per sabotare la lotta dello Stato contro mafiosi e terroristi.