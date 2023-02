Gianmaria è tra gli esordienti del Festival di Sanremo e porta sul palco dell'Ariston una canzone ibrida a detta del suo autore. "non si può definire né una ballata né un uptempo . Il brano parte e sembrerebbe una ballad, però poi nel ritornello parte tutta la mia incazzatura, quindi è un brano ibrido che ha più momenti", ...... #blogtivvu #blogtivvu_com ##festivaldisanremo #musica #musicaitaliana #sanremo #..." "Splash" Colla Zio " "Non mi va" Gianluca Grignani " "Quando ti manca il fiato" Gianmaria " "" I ...

gIANMARIA a Sanremo 2023: Mostro rappresenta ciò che ho ... Fanpage.it

Videointervista a gIANMARIA, in gara a Sanremo 2023 con “Mostro” imusicfun.it

“Mostro”, il testo della canzone di gIANMARIA a Sanremo 2023 RaiNews

Sanremo2023, il Mostro è gIANMARIA Vanity Fair Italia

gIANMARIA in gara a Sanremo 2023 con “Mostro” (Scheda) imusicfun.it

Genova – “Mostro”, il pezzo con cui Gianmaria si presenta al Festival di Sanremo, è un brano manifesto di una sua condizione personale in cui tutti però possono rivedersi. Prodotto da Antonio ...L'Onorevole Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia si mostra perplessa per la "propaganda gender" che Sanremo starebbe portando avanti. In un intervento alla Camera polemizza sulla presenza in gara d ...