Sanremo | i beauty look più scioccanti della storia del Festival

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ciò che oggi fa scandalo, domani con ogni probabilità sarà di moda. È quanto emerge facendo un salto indietro nel tempo e rivivendo ladelpiù amato dagli italiani, quello di. Nel corso degli anni, sul palcokermesse – che tornerà dal 7 all’11 febbraio 2023 per la sua 73esima edizione – ne abbiamo viste davvero di tutti i colori anche in fatto di trucco e. Non solo scivoloni dalla scalinata più famosa d’Italia ma anche cadute di stile, sempre che così si possano definire, almeno al giorno d’oggi. Certo, per l’epoca lo sono state. Corpo in mostra aChi l’avrebbe mai detto che nel 1991, Sabrina Salerno sarebbe salita sul palco dell’Ariston in bikini per cantare insieme a Jo Squillo Siamo donne? L’unico due pezzi ...