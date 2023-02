Sanremo | Fratelli d’Italia contro la partecipazione di Rosa Chemical | “auspichiamo un ripensamento”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) . Scoppia la polemica Ladel rapperal prossimo Festival dista facendo discutere per i temi che ha scelto di portare sul palco della kermesse canora. Il sesso, l’amore poligamo e il porno su Onlyfans sono i temi trattati nel pezzo e che hanno destato scalpore, arrivando fino in parlamento. A portare la questione tra gli scranni della politica italiana è stata la deputata diMaddalena Morgante, che in aula ha detto: “Manuel Franco Rocati, in arte, in gara alla prossima edizione del Festival di, porterà, come da lui stesso affermato e chiedo scusa fin da adesso per i termini che utilizzerò, il sesso, l’amore poligamo e il porno su Onlyfans”. L’intervento della ...